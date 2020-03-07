واعظي يتهاتف مع رئيس وزراء آذربيجان ووزيرة التجارة التركية

وفي الاتصال مع مساعد رئيس الوزراء الاذربايجاني شاهين مصطفى يوف بحث واعظي حول سبل الاسراع بحل المشاكل التي تعترض طريق ترانزيت السلع والنقل والشحن السككي والبحري والبري بين البلدين جراء تفشي مرض كورونا.

وتقرر في هذه المحادثات تسوية هذه المشاكل بسرعة في غضون اليومين المقبلين وفقًا لبروتوكول الصحة والسلامة الذي تم إعداده وتسهيل عملية التعاون التجاري والترانزيتي المشترك.

واشار مساعد رئيس وزراء اذربيجان خلال الاتصال الهاتفي الى ايعاز الرئيس الاذربيجاني بتخصيص ما قيمته 5 ملايين دولار من اسلع اللازمة لمكافحة مرض كورونا في إيران.

وفي الاتصال الهاتفي مع وزيرة التجارة التركية رخسار بكجان، بحث واعظي حول مشاكل الشاحنات التركية التي بقيت عالقة خلف حدود تركمنستان للدخول الى ايران وكذلك حركة الشاحنات الإيرانية على الحدود التركية البلغارية لشحن البضائع القابلة للتلف في ميناء مرسين.

وتقرر خلال هذه المباحثات الهاتفية تسوية مشاكل الشاحنات التي تحمل مواد قابلة للتلف غدا ومواصلة عملية النقل والشحن والترانزيت بين البلدين في إطار بروتوكول الصحة والسلامة.