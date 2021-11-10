قائد فيلق القدس يلتقي الحلبوسي وقيادات سنية في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد قاآني سيتوجه الى منطقه كردستان العراق للاجتماع بالقاده الكرد. و إن العميد قاآني خلال اجتماعاته بالأطراف العراقية دعا الجميع للهدوء والتعاون.

وكان العميد قاآني قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبعض القيادات السياسية وقادة فصائل المقاومة وبحث معهم موضوع الأمن والهدوء في العراق.

وجاءت زيارة العميد قاآني إلى العراق بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الكاظمي، الاحد، عندما استهدفت طائرات مسيرة مفخخة منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وفي السياق تاتي زيارة قائد فيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية إلى العراق، انطلاقا من حرص الجمهورية الاسلامية الإيرانية على دعم الأمن والاستقرار في العراق.

وأعربت إيران عن إدانتها لمحاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مرجحة وقوف أطراف خارجية وراء الهجوم.

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