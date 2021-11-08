محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي فتنة جديدة لمركز الفكر الأجنبي/تسجيل 126حالة وفاة جديدة بكورونا

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي فتنة جديدة لمركز الفكر الأجنبي

اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني ان محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي فتنة جديدة يجب البحث عنها في مراكز الفكر الأجنبية.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إيران تدين محاولة اغتيال الكاظمي/ ضرورة الامن والاستقرار في العراق

أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي، وشدد على موقف الثابت والمستمر للجمهورية الإسلامية الايرانية لدعم الاستقرار والأمن والهدوء في العراق.

اسلامي في مؤتمر الدفاع المدني: هدف العقوبات المفروضة على ايران کسر الارادة وخلق روح الاستسلام

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي، ان الهدف من فرض العقوبات الامريكية هو كسر الارادات ونزع سلاح البلاد، وثني ارادة الشعب.

خلال مناورات "ذوالفقار1400"؛ اللواء رشيد: يجب على الأعداء الامتناع عن اختبار قوة الجيش والحرس الثوري

صرح قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) أن القوات المسلحة تقمع أي تهديد على أي مستوى ومن أي أرض وان على الأعداء الامتناع عن اختبار قوة الجيش و الحرس الثوري الإيراني.

خلال اتصال هاتفي؛ أمير عبداللهيان: محاولة اغتيال الكاظمي تسعى لزعزعة أمن العراق

صرح وزير الخارجية الايراني ان عملية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي من قبل اعداء العراق تسعى لزعزعة امنها واستقرارها.

الصحة الايرانية: تسجيل 126حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

اعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 7 آلاف و 554 إصابة و 126 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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