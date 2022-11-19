مفتي جمهورية العراق يستقبل قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أظهرت صورة، استقبال الصميدعي لقائد فيلق القدس في دار الإفتاء وسط العاصمة بغداد، بحضور محمد كاظم آل صادق، السفير الإيراني في العراق.

وفي غضون ذلك، اعلن مصدر عراقي مطلع ان العميد قاآني قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية، وصل الى بغداد في زيارة غير معلنة يوم الثلاثاء الماضي والتقى بمسؤولين عراقيين بينهم الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد و. محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي.

وأضاف هذا المصدر أن العميد قاآني التقى وناقش مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي فور وصوله اخر تطوات العلاقات الثنائية وأكد خلال ذلك دعم طهران للحكومة العراقية الجديدة وناقش القضايا الأمنية المشتركة مع رشيد والسوداني.

واكد المصدر المذكور ان قاآني اجتمع ايضا مع قادة الاطار التنسيقي وناقش خلال ذلك الاجتماع التطورات السياسية في العراق.

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