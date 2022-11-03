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٠٣‏/١١‏/٢٠٢٢, ٨:٣٦ م

اغتيال إمام جماعة مسجد في زاهدان جنوب شرق ايران

اغتيال إمام جماعة مسجد في زاهدان جنوب شرق ايران

اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق)، ان امام وخطيب مسجد "مولى المتقين" في مدينة زاهدان (مركز المحافظة)، حجة الاسلام سجاد شهركي، تعرض الى حادث اطلاق نار على ايدي مسلحين مجهولي الهوية، وارتقى شهيدا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح العميد احمد طاهري، ان هذا الاغتيال جرى تزامنا مع صلاة المغرب اليوم عندما كان المجني عليه واقفا امام باب المسجد الواقع في مدينة زاهدان، حيث تعرض الى اطلاق نار من قبل جماعة مسلحة مجهولة.

واضاف العميد طاهرى، ان نتائج التحقيات الاولية، كشفت بان مسلحين ملثمين كانوا على متن سيارتين صالون، عندما هاجموا حجة الاسلام شهركي امام وخطيب مسجد مولى المتقين في زاهدان، واطلقوا النار عليه باستخدام المسدسات؛ مما اسفر عن اصابته في ناحية الراس والصدر.

وتابع هذا القائد الامني، ان العناصر المسلحة لاذت بالفرار بعد تنفيذ الاغتيال، بينما تم فورا نقل المجني عليه الى المستشفى لكنه ارتقى شهيدا اثر جراحاته البليغة.

واعلن العميد طاهري، عن تشكيل فريق من قوات المباحث المتمرسة لدى الشرطة، للكشف عن العناصر المنفذة لهذه الجريمة والقبض عليهم في اقرب وقت.

/انتهى/

رمز الخبر 1927658

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