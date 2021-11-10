ضابط في جيش الاحتلال: علينا الاستعداد لمعارك الطائرات المسيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الضابط في سلاح مدفعية الاحتلال العميد "نيري هورفيتس" قال أنه : "على إسرائيل أن تطور قدراتها لتضيق المناورة على الأطراف المقابلة في قطاع غزة ولبنان"، موضحًا أن مفاهيم ميدان المعركة يتغير، فلم يعد تقتصر كل جهة على اختصاصها، الأمر الذي يستدعي امتلاك وحدة عسكرية بقدرات متعددة الأبعاد إضافة إلى العمل في مجال الحرب الالكترونية والمجالات الالكترومغناطيسية".

وأشار إلى أن تطوير المقاومة في غزة ولبنان من اداءها القتالي يتوجب على جيش الاحتلال إعداد رؤية عمل مناسبة؛ لأن المعركة القادمة ستكون بين طائرة مسيرة وأخرى، وفق وقوله.

/انتهى/