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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٨:٠٦ ص

المقاومة الإسلامية تسقط طائرة الكيان الصهيوني المسيّرة

المقاومة الإسلامية تسقط طائرة الكيان الصهيوني المسيّرة

افادت العلاقات الإعلامية في حزب الله أن المقاومة الإسلامية أسقطت عصر يوم السبت الموافق 22 آب 2020 طائرة 'إسرائيلية' مسيّرة اخترقت الأجواء اللبنانية بالقرب من بلدة عيتا الشعب.

وافادت وکالة مهر للانباء أن حزب الله نشر في بيانه أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية "باتت في عهدة مجاهدي المقاومة الإسلامية".

بدوره، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر "تويتر"، سقوط "طائرة مسيرة تابعة لإسرائيل" في أراضي لبنان.

وقال: "في وقت سابق اليوم وخلال نشاط عملياتي لقوة عسكرية على الحدود مع لبنان سقطت طائرة مسيرة عسكرية داخل الأراضي اللبنانية. لا توجد خشية من تسرب للمعلومات" حسب زعمه.

وتعد هذه المرة الثانية، خلال أقل من شهر، التي تعلن فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي سقوط طائرة بدون طيار داخل الأراضي اللبنانية، حيث قال جيش الاحتلال في 26 يوليو إن طائرة عسكرية مسيرة كانت تنفذ "نشاطا عملياتيا" سقطت داخل الأراضي اللبنانية.

رمز الخبر 1906886

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