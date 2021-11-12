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١٢‏/١١‏/٢٠٢١, ١١:٤٣ ص

العراق... الحشد الشعبي والجيش يبحثان تعزيز التعاون المشترك في الطارمية

العراق... الحشد الشعبي والجيش يبحثان تعزيز التعاون المشترك في الطارمية

بحث آمر اللواء 12 في الحشد الشعبي جبار زيارة، الجمعة، مع قيادة فرقة المشاة السادسة الجيش العراقي التابع لقيادة عمليات بغداد الأوضاع الأمنية وتعزيز التعاون لتأمين الطارمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان لاعلام الحشد تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان ” ذلك جاء خلال زيارة نظمها آمر اللواء 12 بالحشد جبار زيارة الى مقر اللواء المشاة التاسع و الخمسين قيادة فرقة المشاة السادسة جيش عراقي التابع لقيادة عمليات بغداد، القوة الماسكة المشتركة في قضاء الطارمية، و كان في استقباله العقيد الركن علاء حميد عزيز آمر اللواء ٥٩ جيش عراقي”.

واضاف ان ” الزيارة جاءت لغرض تعزيز التعاون بين القوات العسكرية ضمن قواطع المسؤولية و الحفاظ على المنجزات التي تحققت في قضاء الطارمية و منع حدوث الخروقات الأمنية”.

/انتهى/

رمز الخبر 1919666
https://ar.mehrnews.com/news/1919666/

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