نشهد تقدماً ايجابياً بشأن الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس الوفد الروسي في محادثات الاتفاق النووي اليوم الخميس كتب ردا على تغريدة من مكتب شؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية حول تشكيل مجموعة عمل من ممثلي امريكا ومجلس تعاون دول الخليج الفارسي: نحن نشهد تقدم إيجابي جدا ( حول الغاء الحظر على ايران).

وأضاف: حتى وقت قريب كانت بعض هذه الدول (دول مجلس التعاون الخليجي) تعارض الاتفاق النووي ورحبت بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، لكن ما يبدو الآن أن هذه الدول استوعبت الدرس واعادت النظر في مواقفها السابقة، وهو أمر محترم.

وكان قسم الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الأمريكية قد اعلن أمس في تغريدة على تويتر، عن تشكيل مجموعة عمل تضم مسؤولين أمريكيين واخرين من دول مجلس التعاون حيث عقدت جلسة في الرياض حول ايران.

ومن المقرّر أن تستأنف في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري في فيينا المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق الذي أبرمته في 2015 طهران ودول 5+1 بشأن البرنامج النووي الإيراني./انتهى/