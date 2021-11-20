إنتاج أقمشة منسوجة ثلاثية الأبعاد من خيوط الزجاج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن نائب العلوم والتكنولوجيا فإن توطين الأقمشة ثلاثية الأبعاد المنسوجة من خيوط الزجاج من قبل الباحثين الايرانيين وضعت إيران بين الدول الخمسة التي تنتج الآلات وتنتج المنسوجات المتقدمة في العالم.

ويتم التعرف على هذه الأقمشة باعتبارها تقنية عالية في عدد قليل من البلدان الصناعية ولكن الآن بعد مرور عقد من الزمان تمكن النشطاء التكنولوجيون في شركة إيرانية من الوصول إلى النسيج الصناعي لهذا النوع من النسيج وتسجيل براءات الاختراع لهذا المنتج.

ويستخدم هذا المنتج في صناعة البناء، النقل، الطرق، صناعة المياه والصرف الصحي، صناعة النفط والبتروكيماويات، بناء الحظائرالمركبة، والغرف والملاجئ المركبة، الهياكل وتقويتها، الهندسة المدنية والمرافق الحضرية، وحماية الجدران الخرسانية.

أيضًا هذا المنتج لديه سمات فريدة مثل: يتحمل الاوزان الثقيلة، ووزن المنتج خفيف جدا، سهولة التشكيل، العزل الصوتي و الحراري والرطوبة، مقاوم تجاه التآكل والانحلال، سرعة التنفيذ العالية، مقاوم تجاه الزلزال، وسيوفر الانخفاض الحاد في استهلاك الطاقة ويهيا الأرضية للتغيير في صناعة البناء في البلاد.

/انتهى/