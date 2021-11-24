قصر ايراني يتم ادراجه في قائمة التراث العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم تسجيل هذا المعلم الأثري بجميع أنحاء العالم، خلال القمة العالمية الثانية والأربعين لليونسكو، التي عقدت في البحرين في يوليو 1997، كما يعد محور يضم سبعة أعمال فريدة وقيمة من العصر الساساني في ايران.

وفي هذا الصدد، قال مدير مركز المعالم الاثرية "علي رضا عسكري " لدينا قصور فيروز آباد التي تم إنشاؤها باستخدام ثلاث زوايا ودوائر تتعلق بالفن الإيراني، منذ بداية العصر الساساني".

واضاف : "في عام 1980، أجرت جامعة نيويورك دراسات حول هذا القصر، وقارنت قصر سرورستان مع مجموعة من القصور الأردنية من حيث التقنيات المعمارية وهندسة العمارة الأموية.

/انتهى/