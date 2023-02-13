الجهاد الاسلامي: العمليات الجهادية بالقدس هي رد عملي على اعتداءات وإجرام الاحتلال بحق شعبنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه باركت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عملية الطعن البطولية التي نفذها فتى فلسطيني، مساء اليوم الاثنين، و أدت لمقتل جندي من جيش الاحتلال على حاجز شعفاط بالقدس المحتلة.

و قال طارق عز الدين، المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي: " إن العمليات الجهادية المباركة والتي تضرب الاحتلال الصهيوني في قلب مدينتا المقدسة، تأكيد على الإرادة الصلبة التي يمتلكها أهلنا في القدس المحتلة".

و أكد أن هذه العمليات المباركة تأتي لترد بشكل عملي على اعتداءات وإجرام الاحتلال واجراءاته الإرهابية بحق شعبنا في كل مكان من أرضنا.

و أشار الناطق باسم الجهاد الى أن هذه العمليات المباركة تمثل رداً طبيعياً على هدم البيوت في القدس، وعلى العدوان في نابلس وممارسات التضييق بحق أسرانا داخل السجون الصهيونية.

و قدم عز الدين التحية والإجلال والإكبار لأبطال مدينة القدس وشعفاط منفذي العمليات الفدائية البطلة، و لشعبنا الصابر والمقاوم في كل مكان من جنين حتى رفح، والذين يرفض الذل والمهانة، ويؤكد كل يوم على حقه في مقاومة الاحتلال المجرم.

المصدر:فلسطين اليوم

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