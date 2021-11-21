أمير عبداللهيان يؤكد على ضرورة محاربة الارهاب في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، التقى اليوم الاحد المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا، الكسندر لافرنتييف، ومساعد وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، بطهران في مقر وزارة الخارجية بوزير الخارجية الايراني.

واكد وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء الاهتمام الجاد للحكومة الحالية بالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، معتبرا تبادل الوفود رفيعة المستوى بين ايران وروسيا، وكذلك المحادثة الهاتفية الأخيرة بين الرئيسين الايراني آية الله رئيسي والروسي فلاديمير بوتين بانها تكشف عن عزم البلدين على تطوير التعاون الراسخ والطويل الامد.

واشار امير عبد اللهيان الى التعاون الاقليمي بين البلدين، واصفاً التعاون المشترك بين البلدين في سوريا بانه تجربة ناجحة تماماً تشكلت في اطار ارادة الحكومة السورية وسيادتها.

واكد وزير الخارجية الايراني على ضرورة الاستفادة من التجربة الناجحة للتعاون المشترك بين البلدين في مكافحة الإرهاب في سوريا واستخدام هذا النموذج للتعاون الوثيق بين الجمهورية الإسلامية وروسيا بهدف لعب دور في المجالات الاقتصادية والعمل على اعادة اعمار سوريا وارساء الاستقرار في هذا البلد.

واشار عبداللهيان الى ضرورة التعاون الايراني الروسي في إطار عملية أستانا والمحادثات السورية السورية، باعتباره الحل السياسي الوحيد للازمة السورية.

ونقل لافرينتيف الممثل الخاص لرئيس روسيا ونائب وزير الخارجية الروسي خلال اللقاء تحيات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لامير عبد اللهيان ووصفا المحادثات بين ايران وروسيا حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والثنائية والمتعدد الجوانب والقضايا المتعلقة بسوريا بالمهمة.

واشار الدبلوماسيين الروسيين إلى محادثاتهما الاخيرة في دمشق ولقاء الرئيس السوري، كما استعرض الجانبين آخر التطورات في سوريا على الساحة الدولية مع باقي الجهات الفاعلة./انتهى/