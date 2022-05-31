عبد اللهيان يُدعى لزيارة بكين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مفوض الامن الخارجي في وزارة الخارجية الصينية، تشنغ قوه بينغ، التقى مساء اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، حيث بحث الجانبان اخر اوضاع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين ايراني والصين وتنفيذ برنامج التعاون الشامل.

وابلغ تشنغ قوه بينغ تحيات ودعوة وزير الخارجية الصيني لنظيره الإيراني عبد اللهيان من أجل زيارة بكين ، معرباً عن ارتياحه لتطور العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ومن جهته، أكد عبداللهيان في هذا اللقاء على ضرورة تعزيز مسيرة العلاقات المتنامية، واعتبر التعاون في المنظمات الدولية بأنه احد الابعاد المهمة للعلاقات، ووصف التشاور عن كثب في هذا المجال بانه يحظى بالاهمية.

وتبادل الظرفان خلال اللقاء وجهات النظر حول التعاون الإقليمي والدولي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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