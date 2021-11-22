أمير عبداللهيان يفحص عملية إصدار البطاقة الوطنية للإيرانيين المقيمين في الخارج

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان و رئيس منظمة الأحوال المدنية والمديرين المعنيين بوزارة الخارجية ومنظمة الاحوال المدنية، في اجتماع مشترك القضايا المتعلقة بإصدار البطاقات الذكية الوطنية للإيرانيين المقيمين في الخارج.

في هذا الاجتماع، وبعد الإيضاحات التي قدمها رئيس منظمة الاحوال المدنية والمديرين المعنيين بوزارة الخارجية، قدم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان التوصيات اللازمة لدراسة كيفية تلقي طلبات الحصول على البطاقات الوطنية للمواطنين الإيرانيين المقيمين في الخارج وعملية إصدار البطاقات الذكية الوطنية.

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