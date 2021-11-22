الضغوط الامريكية لن تقلل من فاعلية ايران وفنزويلا في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الوفد البرلماني الايراني التقى اليوم الاثنين برئيس اللجنة الوطنية للانتخابات الفنزويلية، الكسيس كورودو برز، خلال دعوة البرلمان الفنزويلي له لمراقبة الانتخابات المحلية في العاصمة "كاراكاس".

واشار الوفد البرلماني الايراني في هذه الزيارة إلى اهمية اجراء الانتخابات، واكد الوفد ان عملية إجراء الانتخابات لها تأثير كبير على الاستقرار والامن الاقليميين.

ونوه الوفد البرلماني الايراني إلى مستوى التعاون بين البلدين، مشددا على ضرورة استخدام القدرات الحالية لتعزيز وتوسيع التعاون الثنائي بين البلدين.

واعتبر الوفد أن دور ايران وفنزويلا في الحفاظ على الاستقرار وتعزيزه في منطقتهما فعال وقيّم، وان الضغوط السياسية من الدول الغربية وامريكا على البلدين تهدف إلى التقليل من فعاليتها في المنطقة، مشددين على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني الثنائي واستخدام قدرات هذا القطاع لتعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن جهته قدم رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية لجمهورية فنزويلا، الكسيس كورودو برز، شرحاً كاملاً عن عملية إجراء الانتخابات المحلية في فنزويلا./انتهى/