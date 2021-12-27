مادورو: الامام الخامنئي رجل ذو حكمة كبيرة وذكاء عظيم

وأفادت وکالة مهر للأنباء، إنه قال الرئيس الفنزويلي في حوار مع قناة الميادین انه اتفق مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على مجموعة من الخطط الجديدة. واللجنة الحكومية المشتركة لكِلا البلدين تعمل على هذه المشاريع الجديدة، التي تشمل التشبيك والتعاون بين إيران وفنزويلا.



وأبدى الرئيس الفنزويلي إعجابه بـقائد الثورة الاسلامية الإمام الخامنئي، قائلاً إنه "رجل ذو حكمة كبيرة وذكاء عظيم".

ولفت إلى أن قائد قوة القدس السابق، الشهيد "القائد (قاسم) سليماني زار فنزويلا بين آذار/مارس ونيسان/أبريل من عام 2019. كنا في خضمّ أزمة الهجوم الكهربائي الذي شنّه إمبرياليو الشمال ضد المنظومة الكهربائية لفنزويلا"، متطرقاً إلى الحديث الذي جرى آنذاك بشأن مختلف مجالات التعاون، بما في ذلك موضوع النظام الكهربائي، و"كل ما تحدثنا بشأنه معه جرى تنفيذه".

واضاف مادورو فإن "القائد سليماني كان رجلاً بشوشاً ومتفائلاً في الحياة، و أشكر الله على أنني تعرّفت إليه"، لافتاً إلى أن "سليماني واجه الإرهاب ومجرمي الإرهاب الدمويين، الذين هاجموا شعوب محور المقاومة."

وشدّد على "ضرورة استخلاص العِبَر من هذه الجرائم المروّعة، كجريمة اغتيال القائد سليماني"، سائلاً "هل العالَم الذي نريده هو أن نشهد فيه كيف يُعطى أمرٌ من البيت الأبيض باغتيال بطل من أبطال النضال ضد الإرهاب، في كل من العراق وإيران وسوريا ولبنان؟".



وشدَّد على ضرورة "رفع الصوت مرة أخرى، رفضاً لجريمة اغتيال بطل الشعوب، اللواء القائد سليماني".

/انتهی/