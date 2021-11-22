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٢٢‏/١١‏/٢٠٢١, ٩:٠٢ م

قبل بدء محادثات فيينا؛

غروسي يصل الى طهران على رأس وفد ديبلماسي

غروسي يصل الى طهران على رأس وفد ديبلماسي

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، الى طهران على رأس وفد ديبلماسي للقاء رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ووزير الخارجية الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، وصل على رأس وفد الى طهران للقاء رئيس منظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية الايراني.

وستكون أحد الموضوعات الرئيسية لهذا الاجتماع، وضع إطار واضح للتعاون بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وينعقد اجتماع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صباح غد (الثلاثاء) 2 كانون الأول / ديسمبر، وبعد هذا الاجتماع يلتقي وفد الوكالة مع وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان./انتهى/

رمز الخبر 1919911
https://ar.mehrnews.com/news/1919911/

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