مزاعم البحرين كاذبة وتُظهر عدم فهم القضايا الإقليمية/تسجيل 96 حالة وفاة بكورونا

على خلفية اتهامات البحرين؛ خطيب زادة : مزاعم البحرين كاذبة وتُظهر عدم فهم القضايا الإقليمية

قال خطيب زاده ان النظام البحريني فضّل الارتباط مع الکیان الصهيوني غير المشروع بدل الارتباط مع شعبه، مؤكداً أن مثل هذه المزاعم بالتزامن مع حوار المنامة، الذي أصبح منبرا ضد إيران، أظهر عدم فهم البحرين للقضايا الإقليمية.

السفير الايراني لدى الصين: الصين تعارض بشدة التنمر الامريكي في الشؤن الدولية

قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى جمهورية الصين الشعبية ان "الصين تعارض بشدة التنمر الأمريكي في الشؤون الدولية وتدعم المواقف المرتبطة بحقوق إيران".

كمالوندي: إيران تهدف الى صناعة نووية سلمية/ ايران أوفت بجميع التزاماتها بموجب الضمانات

اكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية، بهروز كمالونديوم الخميس ان ايران تهدف إلى صناعة نووية سلمية وقد أوفت بجميع التزاماتها بموجب الضمانات.

رئيسي في اجتماع؛ الحكومة الايرانية تدعم البلديات لتأمين حياة أفضل للمواطنين

قال الرئيس الإيراني حجة الإسلام السيد في لقاء مع رئيس ونوّاب رؤساء بلديات طهران "إبراهيم رئيسي "أنه هناك تعريف لعلاقة الحكومة مع البلدية في القانون، ويجب إعادة تعريفها والارتقاء بها بما يخدم المواطنين.

وزارت الصحة الايرانية: تسجيل 96 حالة وفاة بكورونا وتعافي أكثر من 5 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 4850 إصابة بكورونا إضافة إلى 96 حالة وفاة جديدة بالفايروس خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما تم تطعيم 104 ملايين و 24 الفا و 229 جرعة من لقاح كورونا.

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