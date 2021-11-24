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٢٤‏/١١‏/٢٠٢١, ٦:٣٥ م

في أبو ظبي:

مساعد وزير الخارجية الايراني يلتقي انور قرقاش

مساعد وزير الخارجية الايراني يلتقي انور قرقاش

التقى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات أنور محمد قرقاش، في العاصمة الاماراتية أبوظبي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، التقى المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات، أنور محمد قرقاش، ووزير الدولة، خليفة شاهين المرر.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين، والتأكيد على أهمية تعزيزها على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل في إطار المصالح المشتركة، والعمل على تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الجارين.

وتناول اللقاء أيضاً بحث التطورات ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

/انتهى/

رمز الخبر 1919958
https://ar.mehrnews.com/news/1919958/

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