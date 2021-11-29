الرئيس اللبناني یغادر بيروت متوجها الى الدوحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيبحث الرئيس عون مع الامير الشيخ تميم سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطويرها في المجالات كافة، بالاضافة الى العمل على تفعيل اللجنة العليا المشتركة اللبنانية - القطرية.

ويضم الوفد الرسمي المرافق: وزير الطاقة والمياه وليد فياض، الوزير السابق بيار رفول والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، وتنضم الى الوفد في الدوحة السفيرة في العاصمة القطرية السيدة فرح بري.

وسيبحث الوزير فياض شؤون المتعلقة بالطاقة مع المسؤولين القطريين، وامكان الاستفادة من خبراتهم في مجال التنقيب واستخراج الغاز والنفط.

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