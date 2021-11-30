وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم الثلاثاء، وتطرّقت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت صحيفة وطن امروز ...زمام المبادرة بيد إيران في مفاوضات فيينا وأولوية بلادنا هي إلغاء الحظر.

آرمان ملي ..

- كبير المفاوضين علي باقري يعبر عن تفاؤله بعد نهاية أول يوم من الجولة الجديدة من المفاوضات بفيينا

كيهان ..

- إلغاء أمريكا للحظر بالكامل السبيل الوحيد لحصولها على بطاقة العودة لعضوية الإتفاق النووي

وطن امروز ...

- زمام المبادرة بيد إيران في مفاوضات فيينا وأولوية بلادنا هي إلغاء الحظر

جمهوري اسلامي ..

- مظاهرات شعبية حاشدة تعم المغرب تنديدا بالتطبيع مع الكيان الصهيوني ..

حمايت ..

منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تشجب بشدة تنفيذ السعودية أحكام إعدام بحق أطفال

عصر ايرانيان ..

- الرئيس التركي يتحدث عن عزم أنقرة على تحسين العلاقات مع الكيان الصهيوني ومصر

جام جم ..

- جريمة تدنيس رئيس الكيان الصهيوني حرمة المسجد الإبراهيمي في الخليل تفجر غضبا فلسطينيا عارما

خراسان ..

- تفاقم الأجواء بين فرنسا وبريطانيا وسط تبادل للإتهامات بشان مسؤولية مآسي أحداث اللاجئين ببحر المانش

رويش ملت ..

- التوصل لإتفاق في مفاوضات فيينا مرهون بضمان حقوق الشعب الإيراني

مردم سالاري ..

تزايد قلق الكيان الصهيوني إزاء إحتمال إلغاء الحظر وإحياء الإتفاق النووي

ابتكار ..

- الناطق باسم الخارجية .. نافذة المفاوضات لن تبق مفتوحة الى الأبد

اطلاعات ..

- مظاهرات وإحتجاجات واسعة بلبنان تنديد بالغلاء وسوء الأوضاع المعيشية

العالم

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