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٢٩‏/١١‏/٢٠٢١, ٨:١٥ م

منذ لحظات؛

انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا

انتهاء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا

انهت اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بشأن رفع العقوبات عن ايران اجتماعها منذ لحظات في فيينا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الجولة الجديدة من اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بشأن رفع العقوبات عن ايران، في فيينا انتهت عشية اليوم.

وعقد هذا الاجتماع اليوم الاثنين، على مستوى مساعدي الوزراء والمديرين السياسيين بوزارة الخارجية الإيرانية ومجموعة 4+1، برئاسة كبير مفاوضي الجمهورية الاسلامية الإيرانية، علي باقري ومساعد الأمين العام لخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا.

وحضر الوفد الإيراني المكوّن من مسؤولين حقوقيين واقتصاديين الاجتماع حاملين هدف واضح وجدي لرفع العقوبات عن الشعب الإيرانية./انتهى/

رمز الخبر 1920071
https://ar.mehrnews.com/news/1920071/

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