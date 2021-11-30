المشاركون في اجتماع فيينا يسعون لتحقيق نتيجة في أقرب وقتٍ ممكن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية الروسية في بيانٍ نُشر على موقعها الإلكتروني: "جميع المشاركين أكدوا من جديد التزامهم ببذل المزيد من الجهود للعودة على وجه السرعة إلى التنفيذ الكامل لـ الاتفاق النووي".

كما أوضح البيان أنّه "وفضلاً عن التركيز على استمرار التفاعل المكثّف لحل القضايا التي لا تزال دون حل منذ الانتهاء من الجولة السادسة السابقة من المفاوضات، كما تم التأكيد على الرغبة في تحقيق نتيجة في أسرع وقت ممكن".

وأشار البيان إلى أنّه "تم التوصل إلى اتفاق لإعادة تشغيل مجموعتي عمل من الخبراء بشأن العقوبات والقضايا النووية، وبشكلٍ عام، يعتبر المشاركون بدء المفاوضات إيجابياً وبناءً، مما يبعث على بعض التفاؤل".

واليوم الثلاثاء، يعود أطراف محادثات فيينا إلى الاجتماع بعد الجلسة الأولى من الجولة السابعة التي انتهت، أمس الإثنين، باتفاق على برنامج عمل، وتحديد مواعيد لجلستين، الأولى لرفع العقوبات، والثانية لتطورات البرنامج النووي، وفقاً للمنسق الأوروبي، أنريكي مورا.

يُذكر أنّ المبعوث الروسي والمنسّق الأوروبي، ميخائيل أوليانوف، تحدّث من جهته عن أجواء إيجابية في نهاية اليوم الأول من المفاوضات النووية في فيينا بين إيران والـ"4+1"، وقال إنّ "اجتماع اليوم من مفاوضات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران كان ناجحاً إلى حدٍّ بعيدٍ".

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