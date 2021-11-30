استئناف عمل الخبراء بشأن رفع الحظر عن ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مجموعة العمل الخاصة برفع الحظر عن ايران استأنفت عملها اليوم بعد اتفاق تم التوصل إليه أمس من قبل المشاركين في الجولة الأولى من المفاوضات بين الوفد الإيراني ودول مجموعة 4 + 1في فيينا.

وشهدت العاصمة النمساوية، الاثنين عقد الجولة السابعة من المحادثات حول الاتفاق النووي الإيراني، بعد 5 أشهر من تعليق المحادثات، التي تضم إيران والدول الخمس التي ما زالت منضوية في الاتفاق الموقع عام 2015، وهي فرنسا وروسيا وبريطانيا والصين وألمانيا، وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعید خطيب زادة في وقت سابق اليوم، إن فريق المفاوض النووي الإيراني يركز في مباحثات فيينا التي استؤنفت الاثنين، على رفع الحظر، مؤكداً أن طهران لا تتعهد بأي التزامات غير واردة في الاتفاق النووي.

وأشار إلى أن محادثات خطوة بخطوة والالتزامات الجديدة لا مكان لها في مفاوضاتنا، مؤكداً أن الحكومة الإیرانیة جلست علی طاولة مفاوضات فيينا بإرادة جادة.

كما قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، الثلاثاء، إن عملية استئناف المفاوضات النووية مع إيران ناجحة إلى حد بعيد.

وأضاف في تغريدة على تويتر، أن المشاركين في الاتفاق النووي قرروا مواصلة عملية الصياغة في مجموعتي عمل بشأن رفع العقوبات والقضايا النووية من دون تأخير.

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