الشعب الفلسطيني له الحق بمواصلة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقاء جمع رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حركة المقاومة الإسلامية حماس بالخارج، علي بركة، بعضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د. محمد الهندي، اليوم الثلاثاء، في مدينة إسطنبول، حسب بيان صادر عن دائرة العلاقات الوطنية في حركة حماس.

وأدانت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس، القرار البريطاني الظالم الذي اعتبر حركة حماس حركة إرهابية، وكذلك القرار الأسترالي الذي اعتبر حزب الله حركة إرهابية.

وأكد الجانبان في البيان، على حق شعبنا الفلسطيني بمواصلة المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني حتى التحرير والعودة، باعتبار المقاومة حق مشروع كفلته القوانين الدولية، وأن الاحتلال هو الإرهاب وليس المقاومة.

وطالب الجانبان المجتمع الدولي برفع الحصار الظالم المفروض على أهلنا في قطاع غزة، وأكدا أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يكون برفع الحصار عن قطاع غزة ، وإدانة الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا، ودعم صمود ونضال شعبنا في الداخل والخارج حتى تحقيق أهدافه الوطنية./انتهى/