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٠١‏/١٢‏/٢٠٢١, ٩:٣٨ ص

في اسطنبول؛

إقامة معرض "التطبيع مع من؟" على هامش مؤتمر "رواد القدس"

إقامة معرض "التطبيع مع من؟" على هامش مؤتمر "رواد القدس"

يقام معرض بعنوان "التطبيع مع من؟" بجهود عدد من النشطاء المناهضة للصهيونية من أعضاء تجمع النشطاء والمنظمات غير الحكومية الداعمة لتحرير القدس، وسيعقد باللغتين العربية والانجليزية على هامش مؤتمر "رواد القدس" في اسطنبول.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هذا المعرض الذي نُشر في فضاء الافتراضي، يتضمن 20 صورة لجرائم الكيان الصهيوني الأخيرة بحق الأطفال والنساء وقصف الأحياء السكنية وهدم منازل الفلسطينيين من أجل الاستيطان غير القانوني، ويدل على ان تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني الذي تتزايد همجيته وطبيعته المفترسة يومًا بعد يوم، تفتقر إلى أي مبرر أخلاقي وعقلاني، وهي ليست خيانة للقضية الفلسطينية فحسب، بل هي أيضًا خيانة للمثل الإنسانية والأخلاقية.

وجدير بالذكر انه سيقام المؤتمر الثاني عشر لرواد بيت المقدس (1-5 ديسمبر2021) في اسطنبول احياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني واحتفاء بانتصار المقاومة في معركة سيف القدس وصمود اهلنا المرابطين في القدس وكل فلسطين .

/انتهى/

رمز الخبر 1920100
https://ar.mehrnews.com/news/1920100/

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