هنية: معركة "سيف القدس" أثبتت ان القدس محور الصراع مع العدو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن معركة "سيف القدس" شكلّت منعطفاً مهماً في مسار الصراع مع العدو.

ولفت هنية على هامش مؤتمر علمائي إلى أن معركة "سيف القدس" أوقفت الجميع أمام محطة غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع العدو، مضيفاً أن المعركة أثبتت أن القدس محور الصراع مع العدو.

ووفق هنية فإن "القدس والمقاومة طريق الوحدة، ورأينا كيف التف الشعب الفلسطيني كلّه حول القدس والمقاومة"، مشدداً على أن قضية فلسطين هي قضية أمة وليست قضية شعب، ورأينا كيف التفت الأمة حول القدس.

كما أوضح هنية أن كل محاولات شيطنة المقاومة وضرب الوجدان العربي الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية وكل المليارات التي صُرفت فشلت أمام معركة سيف القدس، مشيراً إلى أن لا التطبيع ولا التحالفات الأمنية مع الاحتلال ليست خيار الشعوب ولا تعبر عن ضمير الأمة، والأمة بألف خير ومرتبطة بقضيتها فلسطين.

كذلك، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن المقاومة هي خيار استراتيجي لتحرير فلسطين، فلا مفاوضات ولا مساومة ولا اعتراف مع الاحتلال، وهذا المسار الذي مضى عليه سنوات محصلته وتنفيذ المشاريع الاستيطانية والضم والتهويد وقتل روح المقاومة في الضفة وإسقاط حق العودة والتعاون الأمني من الاحتلال.

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