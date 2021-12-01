باقري يجري محادثات مع وزير الخارجية النمساوي حول مفاوضات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية وكبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني بوزيرخارجية النمسا مايكل لينهارت، وناقشا معا اخر التطورات حول المفاوضات في فيينا.

وفي هذا الصدد كتب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في النمسا عباس باقربور على حسابه في تويتر ان في المحادثة الودية بين علي باقري ووزير الخارجية النمساوي مايكل لينهارت، تم التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وقال من بين أهم المواضيع التي تمت مناقشتها رفع العقوبات الأمريكية اللاإنسانية على الشعب الايراني وطالما يصبحون مستعدين فنحن جاهزون.

/انتهى/