محادثات بين عبد اللهيان ونائب وزير خارجية زيمبابوي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نائب وزير الخارجية لدولة الزمبابوي، "ديفيد موسابايانا" التقى مساء أمس، بوزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال الزيارة، عُقِد اجتماع التعاون الاقتصادي بين إيران وزيمبابوي بمشاركة "حامد فروزان" المدير العام للشؤون الدولية في وزارة العمل والتعاونيات والرعاية الاجتماعية الإيرانية و"علي رستمي" الرئيس التنفيذي لشركة شركة استثمار الضمان الاجتماعي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء، على جدّية الحكومة الإيرانية الجديدة بتوسيع العلاقات مع دول إفريقيا في مجالاتٍ عديدة.

ومن جانبه، ثمّن نائب وزير خارجية "الزمبابوي" تعاون إيران مع بلاده في مجالات الزراعة والصحة وتسهيل إدخال الدواء الإيراني إلى الأسواق في "زمبابوي" وغيرها من المجالات.

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