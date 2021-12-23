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٢٣‏/١٢‏/٢٠٢١, ٣:٥٠ م

في طهران؛

محادثات بين وزير الخارجية الايراني ونظيره العراقي

محادثات بين وزير الخارجية الايراني ونظيره العراقي

جرت في طهران اليوم الخميس محادثات بين وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين، الذي وصل طهران اليوم الخميس وكان باستقباله وزير الخارجية الإيراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه أقيمت مراسم استقبال رسمية لوزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" من قبل نظيره الايراني "حسين امير عبداللهيان" في مبنى وزارة الخارجية الايرانية في طهران، اليوم الخميس، ومن ثم اجريا جولة من المحادثات.

والتقى الوزير العراقي "فؤاد حسين" بالرئيس الإيراني السيد "إبراهيم رئيسي"، ودار بينهما حواراً.

ويجري في هذه الأثناء مؤتمر صحفي يجمع وزير الخارجية الإيراني ونظيره العراقي.

وتعتبر هذه الزيارة الاولى لوزير الخارجية العراقي الى طهران بعد تولي الحكومة الايرانية الجديدة زمام الامور.

كما التقى امير عبداللهيان وفؤاد حسين في نيويورك في سبتمبر الماضي على هامش اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1920610
https://ar.mehrnews.com/news/1920610/

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