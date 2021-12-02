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٠٢‏/١٢‏/٢٠٢١, ٦:٣١ م

غروسي وباقري كني يلتقيان في فيينا

غروسي وباقري كني يلتقيان في فيينا

التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، كبير المفاوضين الايرانيين في فيينا، علي باقري كني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد هذا اللقاء في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زارها باقري كني في سياق المباحثات الدبلوماسية المكثفة بين الوفود المشاركة في الجولة الجديدة لمفاوضات الاتفاق النووي حول الغاء الحظر الظالم واللاقانوني.

ورغم عدم التصريح لحد الان، بشأن تفاصيل المباحثات بين باقري كني وغروسي، لكن المتابعون يرون انه بعد التقرير الاستفزازي الذي قدمه الاخير اليوم حول "تقدم البرنامج النووي الايراني"، يتوقع ان الجانب الايراني سيطالب بعدم استغلال دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاغراض سياسية./انتهى/

رمز الخبر 1920134
https://ar.mehrnews.com/news/1920134/

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