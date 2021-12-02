غروسي وباقري كني يلتقيان في فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد هذا اللقاء في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زارها باقري كني في سياق المباحثات الدبلوماسية المكثفة بين الوفود المشاركة في الجولة الجديدة لمفاوضات الاتفاق النووي حول الغاء الحظر الظالم واللاقانوني.

ورغم عدم التصريح لحد الان، بشأن تفاصيل المباحثات بين باقري كني وغروسي، لكن المتابعون يرون انه بعد التقرير الاستفزازي الذي قدمه الاخير اليوم حول "تقدم البرنامج النووي الايراني"، يتوقع ان الجانب الايراني سيطالب بعدم استغلال دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاغراض سياسية./انتهى/