آية الله خاتمي: لن يقبل الشعب الإيراني بأقل من رفع كل العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارخطيب صلاة الجمعة بطهران آية الله سيد أحمد خاتمي هذا الأسبوع إلى عقد جولة جديدة من المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1، وقال: "ذهب الوفد الخبير إلى فيينا لإجراء المحادثات، كما أوضح هذا الوفد مواقفه المناهضة لأمريكا على حد سواء من حيث الوعود والتصريحات.

وأضاف: "باختصار أقول للمفاوضين الذين هم ممثلين الشعب الايراني أن هذه الأمة لن تقبل بأقل من رفع جميع العقوبات.

وقال آية الله خاتمي: بالرغم من أن نفوذ الولايات المتحدة قد تضاءل، إلا أنه يوجد في كل مكان جريمة من قبل الولايات المتحدة يمكن رؤيتها في كل العالم. ويجب على الشعب الايراني ان يظهر السياسات المعادية لأمريكا اكثر من قبل.

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