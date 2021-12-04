وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تصدّرت عناوين عديدة الصُحُف الإيرانية، اليوم السبت إلى مواضيع مختلفة، تتعلق بالشأن الإيراني وعلاقتها بدول المحور والعالم، وإلى مواضيع أخرى، فيما اختارت ابرار..كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا يرفض فكرة رفع الحظر بصورة خطوة فخطوة.

اطلاعات ..

القائد .. لن تصل أية أمة للقمم دون أن تجاهد وتتحمل الصعاب .

رويش ملت ..

خطيب صلاة الجمعة بطهران .. الشعب الإيراني لن يرضى بأقل من إلغاء الحظر بالكامل

آرمان ملي ..

الوزير عبد اللهيان .. لسنا متفائلين بشأن طبيعة نوايا القوى الأوروبية في المفاوضات

ابرار..

كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا يرفض فكرة رفع الحظر بصورة خطوة فخطوة

ابتكار ..

القائد العام لحرس الثورة يحذر أمريكا من مغبة القيام بأية أعمال عدوانية

ايران ..

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يستقيل من منصبه تحت وطأة ضغوط

جام جم ..

توصل لجنة الإطار التنسيقي للأحزاب الشيعية في العراق إلى تفاهم مشترك مع التيار الصدري

جوان ..

إيران تطرح مقترحين مهمين في مفاوضات فيينا وأوروبا تطلب مهلة لدراستهما

جمهوري اسلامي ..

الإشتباكات الحدودية الأخيرة كشفت عن الوجه الحقيقي لحركة طالبان الإرهابية

حمايت ..

هلع الصهاينة من إستمرار العمليات الإستشهادية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة

رسالت ..

إتفاق لجنة الإطار التنسيقي للبيت الشيعي والتيار الصدري على إقالة رؤساء السلطات الثلاث بالعراق

كيهان ..

أمريكا تصعد من تهديداتها لروسيا بشأن أوكرانيا ملوحة بعقوبات قاسية

العالم

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