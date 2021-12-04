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٠٤‏/١٢‏/٢٠٢١, ٧:٢٥ م

على خلفية مفاوضات فيينا؛

موسكو تُرجّح استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي الأسبوع المقبل

موسكو تُرجّح استئناف المحادثات حول الاتفاق النووي الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بان لها، اليوم السبت، أنه من المتوقع استئناف مفاوضات "فيينا" حول الاتفاق النووي الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنه تم الإعلان عن فترة توقف "فننّية" مايسمح للوفود بالتواصل مع عواصم بلادهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن "سبوتنيك" نقلت عن الوزارة قولها في بيانا، إنه في الجولة السابعة من المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي تم الإعلان عن فترة توقف فنّية ما سيسمح للوفود بالتواصل مع عواصم بلادها بشأن النتائج المرحلية والخطوات التالية المحتملة، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تستأنف المفاوضات في إطار الجولة السابعة خلال الأسبوع المقبل.

وكان مساعد وزير الخارجية رئيس الوفد الإيراني إلى مفاوضات فيينا "علي باقري كنى" أعلن أمس تأجيل الجولة السابعة من المفاوضات إلى الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة لوفود الدول المشاركة للتشاور في عواصمها.

واستؤنفت الاثنين الماضي بالعاصمة النمساوية "فيينا" مباحثات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الإيراني بين إيران والقوى الكبرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1920178
https://ar.mehrnews.com/news/1920178/

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