نخبة من السينمائيين الايرانيين والاجانب ينقلون خبراتهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مركز تنمية وتطوير السينما الوثائقية، ان عدد من ورش العمل التدريبية سيقدمها متخصصون من ايران ودول أخرى في مجالات السينما الوثائقية، بهدف توسيع خبرات ومدارك صناع هذا النوع من السينما وتوجيههم نحو تعلّم أهم مبادئ صناعة الفيلم الوثائقي. وستُعقد الورش بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان سينما الحقيقة الدولي المخصص للافلام الوثائقية.

ومن ايران يقدّم 6 سينمائيين بارزين ورش العمل بمن فيهم: احمد ضابطی جهرمي، دکتر احمد الستي، محمدرضا عباسیان، سعید فرجی، مهدی آزادي و حمید نجفي راد.

وينقل احمد ضابطی جهرمی لطلاب ورش العمل في مهرجان سينما الحقيقة الخامس عشر خبراته عن الفيلم الوثائقي الهجين، في حين سيتحدث احمد الستی بورشة عمل حول موضوع الافلام الوثائقية التشاركية (يمتزج فيها الوثائقي والروائي والفني). بينما سيكون موضوع "إعداد وإنتاج الأفلام الوثائقية في الازمات" هو عنوان ورشة يقدمها الايراني محمدرضا عباسیان، في حين سيقدم سعید فرجی ورشة عمل حول التوثيق في المناطق الحربية، كما سيقدم مهدي ازادي ورشة يشرح فيها حول التصوير في السينما الوثائقية، وسيكون موضوع المونتاج في السينما الوثائقية محور ورشة يقدمها السينمائي حميد نجفي راد.



ومن المقرر عقد النسخة الخامسة عشرة من "سينما الحقيقة"برئاسة حميدي مقدم، في طهران في الفترة من 9 إلى 16 ديسمبر 2021.

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