مهرجان فجر السينمائي في طهران يختتم اعماله بإعلان الفائزين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد عشرة ايام من انطلاق اعمال مهرجان فجر للافلام السينمائية بدورته الاربعين يختتم اعماله هنا في برج ميلاد بالعاصمة طهران وفي حفل حضره نجوم السينما الايرانية وشخصيات سياسية وثقافية، وخلال المراسم الختامية للمهرجان تم التأكيد على أن السينما الايرانية حصلت بهمم السينمائيين الى مكانة مرموقة عالميا.

وقال ممثل مخضرم في السينما الإيرانية علي نصيريان:"اليوم السينما والمسرح الايراني يلمع في الفن العالمي وشهدت السينما نموا كبيرا، خاصة في الاونة الاخيرة وانا سعيد أنني حي لحد الان كي ارى هذه الايام".

وخلال المراسم الختامية حطت العنقاء البلورية على أكتاف 'أمين حيايي' لأفضل ممثل عن فيلم 'الثلج الأخير'.

وقال حيائي:"تكرر لي هذا الحدث للمرة الثانية وهو حصيلة جهود الفريق الجيد الذي عملت معه و كان السبب كي أحصل على هذه الجائزة".

و فازت الممثلة 'طناز طباطبائي' عن فيلم ' من دون أحلام' بجائزة افضل ممثلة لهذا العام .

وقالت طباطبائي:"أشكر الله على ما حصلت عليه وأن كل ما لدينا هو من جهود وتعاليم المخضرمين كالاستاذ نصيريان وغيره من الأساتذة".

كما حصد المخرج رضا ميركريمي جائزة أفضل إخراج عن فيلم 'الحارس الليلي'، و استطاع فيلم 'موقع مهدي' أن يحصل على جائزة أفضل فيلم أول وأفضل موسيقى وأفضل مؤثرات ميدانية، وأن جائزة أفضل سيناريو كانت حصة 'كاظم دانشي' عن فيلم 'المرعى' . هذا وقد أقيم مهرجان فجر السينمائي في قسمين ثقافي وتنافسي خلال ايام عشرة الفجر وبالتزامن مع احتفالات الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية وطوى المهرجان صفحته لهذا العام ليبدأ السينمائيون برسم صفحة جديدة للسينما الايرانية.

استمرت مسيرة المهرجان خلال اعوامها المتتالية وقدمت جوائز عديدة كما كان لها انجازات في مختلف المجالات السينمائية من الأفلام الروائية والوثائقية وسينما الدفاع المقدس.

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