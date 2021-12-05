وزير الخارجية الايراني يلتقى نائب رئيس قيرغيزستان

وبحسب وكالة مهر للأنباء ، التقى نائب رئيس قيرغيزستان، طلعت بيك مصدق اف، بوزير خارجية بلادنا في مقر وزارة الخارجية الايرانية بطهران.

وبحث نائب رئيس قيرغيزستان ووزير الخارجية الايراني سبل توسيع العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي بين طهران وبيشكيك.

وتبادلا وجهات النظر حول أفغانستان والتعاون الثنائي بمشاركة دول المنطقة للمساهمة في إرساء الاستقرار وتشكيل حكومة شاملة في البلاد.

والتقى نائب الرئيس ورئيس مجلس الأمن القومي القيرغيزي، صباح اليوم مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، الأدميرال علي شمخاني، لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية والتعاون الدولي./انتهى/