الرئيس الروسي يصل قيرغيزستان لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، ان من المتوقع أن يناقش القادة في القمة، تشكيل سوق غاز مشترك وإنشاء مجلس مشترك بين الإدارات في قطاع الطاقة، مما سيزيد من تعميق التكامل في الفضاء، وتطوير سوق موحد للخدمات.

وكما هو مخطط، ستوافق القمة أيضا على مجموعة كاملة من الوثائق، وسيتم الموافقة على الاتجاهات الرئيسية لأنشطة الاتحاد الدولية لعام 2023.

وبالإضافة إلى الاجتماع العام، قد يعقد أيضا اجتماعات ثنائية على هامش القمة. ومن المقرر إجراء محادثة ثنائية مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

وسيكون الاجتماع القادم للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى هو الثاني هذا العام، حيث عقد الاجتماع السابق برئاسة يوم 27 مايو عبر الفيديو.

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