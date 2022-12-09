  1. الدولية
  2. أوروبا
٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٩:٣٧ ص

الرئيس الروسي يصل قيرغيزستان لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

الرئيس الروسي يصل قيرغيزستان لحضور قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دولة قيرغيزستان اليوم الجمعة، للمشاركة في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان من المتوقع أن يناقش القادة في القمة، تشكيل سوق غاز مشترك وإنشاء مجلس مشترك بين الإدارات في قطاع الطاقة، مما سيزيد من تعميق التكامل في الفضاء، وتطوير سوق موحد للخدمات.

وكما هو مخطط، ستوافق القمة أيضا على مجموعة كاملة من الوثائق، وسيتم الموافقة على الاتجاهات الرئيسية لأنشطة الاتحاد الدولية لعام 2023.

وبالإضافة إلى الاجتماع العام، قد يعقد أيضا اجتماعات ثنائية على هامش القمة. ومن المقرر إجراء محادثة ثنائية مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.

وسيكون الاجتماع القادم للمجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى هو الثاني هذا العام، حيث عقد الاجتماع السابق برئاسة يوم 27 مايو عبر الفيديو.

/انتهى/

رمز الخبر 1928634

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات