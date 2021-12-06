القوات المسلحة اليمنية تستهدف الرياض بصاروخ بالستي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية اطلقت صاروخاً بالستياً مساء اليوم باتجاه الرياض.

وادّعت قوات التحالف ان الدفاع الجوي السعودي قام بتدمير الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه باتجاه الرياض./انتهى/