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٠٦‏/١٢‏/٢٠٢١, ٩:٣٤ م

القوات المسلحة اليمنية تستهدف الرياض بصاروخ بالستي

القوات المسلحة اليمنية تستهدف الرياض بصاروخ بالستي

اطلقت القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية صاروخاً بالستياً مساء اليوم باتجاه الرياض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان القوات المسلحة اليمنية واللجان الشعبية اطلقت صاروخاً بالستياً مساء اليوم باتجاه الرياض.

وادّعت قوات التحالف ان الدفاع الجوي السعودي قام بتدمير الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه باتجاه الرياض./انتهى/

رمز الخبر 1920231
https://ar.mehrnews.com/news/1920231/

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