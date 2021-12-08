نيجيريا.. سائق شاحنة هارب يدهس طلاب مدرسة ويتسبب بمقتل 17 منهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت "فانغارد" إلى أن سيارة توصيل يزعم أن مسؤولين من وكالة إدارة المرور في ولاية لاغوس كانوا يطاردونها، اصطدمت بأطفال عائدين من المدرسة في محطة حافلات، مما تسبب في وفاة ما لا يقل عن 17 طالبا وعدد من الجرحى.

وألقى حشد غاصب باللوم على الشرطة ومسؤولي وكالة إدارة المرور بولاية لاغوس في الحادث، وهاجموا رجال الشرطة ومسؤولي وكالة إدارة المرور في ولاية لاغوس، بحسب "فانغارد".

يذكر أنه جرى إحراق شاحنة التوصيل من قبل حشد من الناس الذين أوقفوا السائق، لكن الشرطة أنقذته.

وأوضحت الصحيفة أن "أطفال المدرسة، وجميعهم من مدرسة Ojodu" Berger Grammar"، كانوا عائدين من المدرسة عندما اصطدم بهم سائق شاحنة التوصيل، التي قيل إنه فقد السيطرة عليها أثناء محاولته الهروب من مسؤولي وكالة إدارة المرور في ولاية لاغوس"، حيث تم إنقاذ ما لا يقل عن 14 مصابا، وجرى نقلهم على الفور إلى مركز الطوارئ في ولاية لاغوس،

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