نائب وزير الخارجية الايراني يبحث مع نظيره الصيني اخر التطورات في محادثات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كبير المفاوضين في محادثات فيينا ونائب وزير الخارجية الايراني، علي باقري، ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، ما تشاوسو، اخر التطورات بشأن محادثات فيينا.

ولفت مساعد وزير الخارجية الإيراني ، إلى التعاون الواسع بين الجانبين وتطابق مواقف البلدين حيال العديد من القضايا الدولية ، بما في ذلك محادثات فيينا ، مشيدا بدعم بكين لتوجهات الجمهورية الاسلامية الايرانية في القضايا المهمة نظير اعطاء الاولوية لرفع الحظر الأميركي غير القانوني وحصول ايران على الضمانات .

واكد باقري، في معرض شرحه لبعض مقترحات الوفد الإيراني المقدمة على شكل مسودات نصوص إلى الأطراف الأخرى، شدد على أن مقترحات الجمهورية الإسلامية الايرانية موثقة ومدعومة بالدليل وأن ابسط اجراء للأطراف الاخرى ازاء هذه الخطوة البناءة هو إبداء رأي موثق ومدعوم بالدليل بشأنها".

ومن جهته أكد مساعد وزير الخارجية الصيني، على فائدة واستمرارية المشاورات والتنسيق بين الأطراف في استمرار عملية التفاوض، معربا عن أمله في أن تساهم الأطراف الأخرى أيضا في تقدم المحادثات بنهج بناء.

/انتهى/