إيران دخلت جولة جديدة من محادثات فيينا بمقترحات مفيدة وبناءة/ ننتظر خطوات عملية من الغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية وكبير المفاوضين الايرانيين علي باقري بعد لقائه المسؤولين الروس في موسكو، قال: "إيران دخلت جولة جديدة من محادثات فيينا بمقترحات مفيدة وبناءة".

وأشار باقري إلى أن العلاقات بين إيران وروسيا ممتازة وتمتد في مختلف المجالات، قائلاً: "لدينامشاورات مع روسيا حول مختلف القضايا، وقد تشاورنا بالفعل مع المسؤولين الروس بشأن محادثات فيينا".

وأوضح أن إيران تنتظر خطوات عملية من الغرب، وأضاف: "في الجولة الجديدة من محادثات فيينا، تشاورنا أيضًا مع روسيا بشتى الطرق ودخلنا مجال المحادثات بمبادرات جديدة وفعالة".

وقال مساعد وزير الخارجية الايراني: "كان هناك أيضا هذا التفاعل مع الجانب الصيني، كما أجرينا محادثات مع الأطراف الأخرى على هامش محادثات فيينا".

واضاف باقري ان في الجولة الجديدة من المحادثات، قدمت الجمهورية الإسلامية الايرانية مقترحات مفيدة وبناءة للغاية بشأن مسألتي رفع العقوبات والاجراءات النووية والتي يمكن أن تدفع عملية المفاوضات بشكل جدي إلى الأمام.

وختم باقري بالقول: "وجدت أنه من الضروري في الوقت الحالي التشاور مع المسؤولين الروس في هذا الصدد حتى نتمكن يوم الخميس من مواصلة المحادثات في اجواء هادئة وبناء".

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