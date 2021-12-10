لدينا شكوك إزاء جدّية الغرب/ تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بكورونا

اميرعبد اللهيان: لدينا شكوك إزاء جدّية الغرب/ إزالة القلق النووي مرتبط برفع الحظر عن إيران

انتقد وزير الخارجية الإيراني، خلال اتصال هاتفي مع "جوزيف بوريل"، تباطؤ الغرب في محادثات فيينا، قائلاً: "حتى الآن لم نتّلقّى أي مقترحات بنّاءة من الجانب الغربي"، مؤكداً على أن إزالة "القلق" النووي مرتبط بشكل وثيق برفع الحظر الجائر.

تخت روانجي: يجب إرغام الكيان الصهيوني على الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية فوراً ودون شرط

أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الامم المتحدة "مجيد تخت روانجي" في كلمتة له خلال اجتماع مجلس الامن الدولي على أهمية إرغام الكيان الصهيوني للانضمام الى معاهدة حظر الاسلحة الكيمياوية. بشكل فوري.

في رسالة منه؛ اللواء باقري يبارك بمناسبة يوم المُمَرِّض في إيران

أشاد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في برقية تهنئة من جانبه؛ هناً فيها بيوم المُمَرّض في إيران والذي يتوافق مع يوم ولادة السيدة زينب الكبرى (عليها السلام)، بجهود ونضال وتضحيات مجتمع المُمرّضين في إيران وخاصة في فترة الحرب المفروضة وأيام كورونا.

وزير الثقافة: السينما الوثائقية هي تجسيد لروح الإبداع والأصالة والحقيقة

وجّه وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني "محمد مهدي إسماعيلي"؛ بمناسبة انطلاق الدورة الخامسة عشرة لمهرجان ايران الدولي للأفلام الوثائقية (سينما الحقيقة)، رسالة إلى صنّاع الأفلام الوثائقية، مُتَمنياً لهم عيون مشرقة على الدوام.

في خطوة لتطوير مستوى التعاون الثنائي؛ إيران وتركيا تؤكدان ضرورة استكمال وثيقة التعاون بين طهران وأنقرة

أكد رئيسا البرلمانين الإيراني والتركي على موقف البلدين من قضايا المنطقة والتطورات الدولية، مؤكدين على ضرورة تطوير مستوى التعاون الثنائي واكمال وثيقة التعاون الشاملة بين طهران وأنقرة.

مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض للميادين: إيران لن تتراجع عن مطالبها ولا سيما إلغاء العقوبات بشكل كامل/إيران تنتظر رد الطرف الآخر على مسودتيها

صرح مصدر مقرب من الوفد الإيراني المفاوض، ان ايران لديها 5 مطالب خلال المفاوضات بشكل عام، مؤكدا ان إيران لن تتراجع عن مطالبها ولا سيما إلغاء العقوبات بشكل كامل.

في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي؛ باقري كني: لا مانع من التوصل لاتفاق إذا توفرت الأسس اللازمة

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا علي باقري كني في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انه "لا توجد عقبة أمام التوصل إلى اتفاق إذا تم توفير الأسس اللازمة لمحادثات فيينا".

الصحة الإيرانية: تسجيل 78 وفاة جديدة بكورونا وتعافي أكثر من 5 ملايين شخص

صرّحت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، أنه وخلال ال24 ساعة الماضية تم تسجيل 78 وفاة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 130 الفا و524 حالة وفاة، منوهاً أن عدد الذين تماثلو للشفاء تجاوز الخمس ملايين شخص.

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