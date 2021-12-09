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٠٩‏/١٢‏/٢٠٢١, ٥:٤٦ م

في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي؛

باقري كني: لا مانع من التوصل لاتفاق إذا توفرت الأسس اللازمة

باقري كني: لا مانع من التوصل لاتفاق إذا توفرت الأسس اللازمة

قال كبير المفاوضين الإيرانيين في محادثات فيينا علي باقري كني في ختام اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي انه "لا توجد عقبة أمام التوصل إلى اتفاق إذا تم توفير الأسس اللازمة لمحادثات فيينا".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان باقري أكد أمام الصحفيين حول جودة اللقاء: "في اجتماع اليوم، أعربت مختلف الأطراف، بما في ذلك إيران، عن آرائها بشأن المسار المستقبلي للمحادثات.

وتابع قائلا: "وفد الجمهورية الإسلامية الإيرانية أكد في هذا الاجتماع أنه سبق تحديد مسار المحادثات انطلاقا من مواقفه ووجهات نظره وسيستمر بجدية ولديه إرادة جادة للمفاوضات".

واضاف كبير المفاوضين الإيرانيين: "ان الجانبين لديهما إرادة جادة لمواصلة المحادثات و هذا تظهر أنهما يريدان التقارب من بعضهما البعض".

وانعقد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي قبل بضع دقائق بحضور ممثلين عن مجموعة 1+4 والاتحاد الأوروبي وإيران، وتقرر مواصلة المناقشات بشأن المقترحات الإيرانية على مختلف المستويات./انتهى/

رمز الخبر 1920297
https://ar.mehrnews.com/news/1920297/

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