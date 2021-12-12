السيدة زينب (عليها السلام) اثبتت للجميع عظمة القوة الروحية والفكرية للمرأة عبر التاريخ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي مجموعة من الممرضات وأهالي شهداء السلامة بمناسبة ولادة السيدة زينب الكبرى عليها السلام ويوم الممرض اليوم الأحد في حسينية الإمام الخميني(ره).

وفيما يلي أهم أوامر قائد الثورة الاسلامية في هذا الاجتماع:

- استطاعت زينب الكبرى عليها السلام أن تُظهر لكل التاريخ والعالم جمة تفوق القدرة الروحية والفكرية للمرأة.

- زينب الكبرى (عليها السلام) اثبتت نقطتين، اولا: ان المرأة تستطيع أن تكون لديها قوة هائلاً للصبر على المصائب، ثانيًا: المرأة تستطيع ان تكون ذروة من الحكمة والتدبر.

- الممرضة هي من تساعد الشخص الذي يحتاج إلى المساعدة في كل شيء. ومساعدة المحتاجين قمة سامية في جميع الثقافات.

يتبع.....