قائد الثورة: الغفلة عن القدرات والمواهب مقدمة للنهب/ أكثر من 6 آلاف إصابة بكورونا

قائد الثورة الإسلامية: تشجيع النُخَب على الهجرة خيانة/ الغفلة عن القدرات والمواهب مقدمة للنهب

أكد قائد الثورة الاسلامية في إيران آية الله العظمى السيد على خامنئي، خلال لقائه مجموعة من النخب العلمية والموهوبين في إيران، أن المستعمر يسعى أن تصل الشعوب إلى حالة من الغفلة عن القدرات والمواهب ونكرانها، مشيراً إلى أن الغفلة مقدمة للسرقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه التقت مجموعة من النُخَب العلمية والأفراد الموهوبين في إيران بقائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي، اليوم الأربعاء، في حسينية الإمام الخميني (ره).

وأكد قائد الثورة الاسلامية أن النخبوية والتفوق العلمي نعمة من الله ينبغي أن نشكره عليها، مشيراً إلى ان ما يصنع النخبة ليس فقط الموهبة والقدرة العقلية، إنما تقدير هذه النعمة والعمل والسعي على صقلها وتطويرها...

على خلفية قمة "اكو"؛ أمين عام المنظمة يشيد بجهود إيران المبذولة

أكد مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، أن الجمهورية الإسلامية الايرانية مستعدة لتولّي زمام القيادة في تنفيذ القرارات التي يتخذها رؤساء الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي، بينما أشاد أمين عام المنظمة بجهود إيران المبذولة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO) خسرو ناظري، التقى مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري" عشية قمة منظمة التعاون الاقتصادي.

ومن جانبه قدم الأمين العام للمنظمة "خسرو ناظري" تقريراً حول الاستعدادات الجارية لقمة منظمة التعاون الاقتصادي في "عشق آباد" عاصمة "تركمانستان"، مُعبّراً امتنانه للجمهورية الإسلامية الايرانية على مساعدتها في هذا الصدد.

عمّا قريب؛ مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور إيران للتحدث مع مسؤوليها

وصل وكالة مهر للأنباء خبراً مفاده أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرّية " رافايل غروسي" سيزور إيران يوم الاثنين 22/نوفمبر القادم، ويلتقي بالمسؤوليين ويجري معهم محادثات عديدة.

وأفاد وكالة مهر للأنباء أن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافايل غروسي"، سيتوجّه إلى طهران يوم الإثنين 22/نوفمبر المُقبل للقاء مسؤولين إيرانيين.

وخلال زيارة "جروسي" إلى إيران سيلتي برئيس هيئة الطاقة الذرّية الإيرانية "محمد إسلامي"، ووزير خارجية البلاد "حسين أمير عبد اللهيان".

هذا وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "سعيد خطيب زادة" في وقت سابق عن دعوته غروسي لزيارة إيران.

الصحة الايرانية: تسجيل أكثر من 6 آلاف إصابة و 125حالة وفاة بكورونا

صرحت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، أنه تم خلال ال24 ساعة الماضية تسجيل 6 آلاف و251 إصابة و 125 وفاة جديدة بفيروس كورونا، لافتاً إلى أن عدد الجرعات التي تم تطعيمها تجاوز المئة مليون جرعة.

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه جاء في تقرير العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية: منذ ظهر أمس الثلاثاء ولغاية ظهر اليوم الأربعاء تم تسجيل 6 آلاف و251 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 6 ملايين و57 ألفا و 893 إصابة مؤكدة.

وأشار تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و 734 ألفا و181 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن...

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