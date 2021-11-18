قائد الثورة يُعزّي برحيل حجة الاسلام مجتهد شبستري

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد "علي الخامنئي"، أصدر بياناً عزّى فيه برحيل حجة الاسلام والمسلمين السيد محسن مجتهد شبستري.

وشغل المرحوم مناصب عديدة من بينها عضوية مجلس الشورى الاسلامي ثم مجلس خبراء القيادة ومجمع تشخيص مصلحة النظام، كما كان ممثل الولي الفقيه في محافظة اذربايجان الغربية.

وعزّى قائد الثورة عائلة الفقيد وابنائه ومحبيه، واصفا إياه بأنه من أنشط العلماء في مجال الخدمات الاجتماعية وارشاد الناس وادارة الحوزات العلمية في طهران وتبريز.

كما اشاد القائد الأعلى للقوات المسلحة بدور الفقيد مجتهد شبستري خلال امامته لصلاة الجمعة في مدينة تبريز معتبرا ان خدماته في هذا المجال لاتنسى.

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