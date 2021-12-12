اهالي قرية سورية يجبرون دورية اميركية على تغيير مسارها بعد رشقها بالحجارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر المرصد السوري المعارض ان “الدورية الامريكية مكونة من 5 مدرعات حاولت المرور من القرية باتجاه مدينة القامشلي.”.

واضاف ان “الاهالي والاطفال منعوا دورية أمريكية من العبور، في 22 نوفمبر الفائت، في قرية حامو شرق القامشلي، ورشقوا العربات بالحجارة”.

واشار الى ان “الاهالي اعترضوا رتلًا للقوات الأمريكية يضم 4 عربات عند طريق تل براك في ريف القامشلي الجنوبي، ومنعوه من العبور باتجاه مدينة القامشلي، حيث عادت القوات الأمريكية أدراجها دون حصول أي مشاحنات بين عناصر الامني للجيش السوري القريب والجنود الأمريكان الذين كانوا على متن مدرعاتهم”.

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