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٣٠‏/١١‏/٢٠٢١, ٨:٤٣ م

في سوريا؛

اهالي مدينة القامشلي يواجهون رتلاً للاحتلال الامريكي ويرغموه على التراجع

اهالي مدينة القامشلي يواجهون رتلاً للاحتلال الامريكي ويرغموه على التراجع

واجه اهالي مدينة القامشلي السورية رتلاً للاحتلال الامريكي ليجبروه على التراجع ومغادرة المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المصادر الأهلية في المنطقة اكدت ان قوات الاحتلال الأمريكي أطلقت النار في الهواء أثناء اعتراض أهالي قرية الدمخية جنوب مدينة القامشلي رتلاً عسكرياً من 5 عربات ورشقه بالحجارة.

ولفتت المصادر إلى أن الأهالي الذين احتشدوا عند مدخل القرية قطعوا الطريق وأجبروا الرتل الأمريكي على التراجع ومغادرة المنطقة.

وكان قد اعترض حاجز للجيش السوري في الثالث والعشرين من الشهر الجاري رتلاً عسكرياً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي عند قرية عاكولة جنوب شرق مدينة القامشلي ومنعوه من المرور باتجاه المدينة./انتهى/

رمز الخبر 1920095
https://ar.mehrnews.com/news/1920095/

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